Spectacle en déambulation Échos du sous-sol Cimetière Saint-Jean Landerneau

Cimetière Saint-Jean 5 Rue de l’Oratoire Landerneau Finistère

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

A l’occasion de cette édition des Journées du Patrimoine, la Ville de Landerneau met plus particulièrement en lumière le parcours des tombes remarquables aménagé cette année au cimetière Saint-Jean.

C’est dans ce contexte que se joue ce spectacle.

Échos du sous-sol est un parcours-spectacle dans un cimetière, lieu de transition entre l’ici-bas et l’au-delà. Il réunit une femme partie à la recherche de ses morts, un comédien qui incarne les personnes qu’elle rencontre (gardien de cimetière, usager des lieux, membre de sa famille…) et une assemblée de spectateurs·trices, invité·e·s à composer un chœur silencieux en lisant dans leur tête certaines parties du texte. Sa quête l’amène à prêter une oreille de plus en plus attentive à la voix des morts et aux demandes que, silencieusement, ils continuent d’adresser aux vivants.

Deux créneaux de séances à 14h30 et 17h.

Sur réservation.

Dès 12 ans / durée 1h30. .

Cimetière Saint-Jean 5 Rue de l'Oratoire Landerneau 29800 Finistère Bretagne

