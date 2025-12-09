Spectacle en déambulation Sweet Féerie

Saumur Maine-et-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Laissez-vous envoûter par une déambulation magique trois danseuses vêtues de robes blanches et argentées évoluent au rythme d’une musique surprenante et délicate.

Leurs robes qui se déploient et leurs gestes empreints de grâce créent une atmosphère de rêve et de douceur, invitant petits et grands à plonger dans un univers féérique au cœur de la ville.

[En partenariat avec Chope et Compagnie]

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 décembre 2025 de 16h30 à 17h, de 17h30 à 18h et de 18h30 à 19h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Let yourself be enchanted by a magical stroll: three dancers dressed in white and silver dresses move to the rhythm of surprising, delicate music.

