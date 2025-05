Spectacle « En direct du comité de Libération de Montcuq, 13 juin 1945 » – Montcuq-en-Quercy-Blanc, 23 mai 2025 20:30, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Lot

Spectacle « En direct du comité de Libération de Montcuq, 13 juin 1945 » Salle des fêtes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Spectacle proposé par les Archives départementales du Lot, créé, mis en scène et interprété par Léa Garcia (compagnie Ilot Z’) à partir du cahier de doléances rédigé suite à l’assemblée du comité local de Libération de Montcuq du 13 juin 1945.

Ils sont 300, réunis à Montcuq le 13 juin 1945 Elise femme de déporté, Louis résistant, Camille enseignant, Hélène résistante de l’Union des femmes françaises, Pierre maquisard ayant refusé le STO, Juan l’Espagnol, Gilbert le paysan, Edouard l’épicier. Le comité du peuple s’organise, débat, rédige le cahier de doléances du comité de Libération de Montcuq (conservé aux Archives départementales). En vue une nouvelle société et une nouvelle constitution empreintes de liberté et de solidarité afin de combattre le fascisme pour que la bête immonde ne revienne jamais.

En comparant ces cahiers de doléances avec ceux de 1789 qui précèdent la Révolution et ceux de 2019 en réponse au mouvement des gilets jaunes, il semble évident que les mêmes demandes populaires ressurgissent plus d’égalité et de justice, fin des privilèges et partage des richesses.

Le spectacle sera accompagné de plusieurs animations ouvertes à tous.

L’ensemble de la programmation est à retrouver sur https://archives.lot.fr/a/981/seconde-guerre-mondiale-80e-anniversaire-de-la-liberation/ .

Salle des fêtes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 53 49 00

English :

A show proposed by the Archives départementales du Lot, created, directed and performed by Léa Garcia (Ilot Z’ company) based on the cahier de doléances (list of grievances) drawn up following the meeting of Montcuq’s local Liberation committee on June 13, 1945.

German :

Von den Archiven des Departements Lot vorgeschlagenes Schauspiel, das von Léa Garcia (compagnie Ilot Z’) anhand des Beschwerdebuchs, das im Anschluss an die Versammlung des lokalen Befreiungskomitees von Montcuq am 13. Juni 1945 verfasst wurde, kreiert, inszeniert und aufgeführt wurde.

Italiano :

Spettacolo degli Archives départementales du Lot, creato, diretto e interpretato da Léa Garcia (compagnia Ilot Z’), basato sull’elenco delle rimostranze redatto in seguito alla riunione del Comitato di liberazione locale di Montcuq del 13 giugno 1945.

Espanol :

Espectáculo de los Archivos Departamentales del Lot, creado, dirigido e interpretado por Léa Garcia (compañía Ilot Z’), basado en la lista de reivindicaciones elaborada tras la reunión del Comité Local de Liberación de Montcuq el 13 de junio de 1945.

L’événement Spectacle « En direct du comité de Libération de Montcuq, 13 juin 1945 » Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-05-10 par OT CVL Castelnau-Montratier