Spectacle en direct Laura Laune

Cinéma Le Cristal 1 rue de la Paix Aurillac Cantal

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’ultime spectacle de la tournée triomphale de Laura Laune retransmis EN DIRECT AU CINÉMA.

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Cinéma Le Cristal 1 rue de la Paix Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 64 02 03 contact.aurillac@cinewest.fr

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English :

The final show of Laura Laune?s triumphant tour broadcast LIVE IN THE CINEMA.

L’événement Spectacle en direct Laura Laune Aurillac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac