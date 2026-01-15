Spectacle en direct Laura Laune Aurillac
Spectacle en direct Laura Laune Aurillac dimanche 19 avril 2026.
Spectacle en direct Laura Laune
Cinéma Le Cristal 1 rue de la Paix Aurillac Cantal
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’ultime spectacle de la tournée triomphale de Laura Laune retransmis EN DIRECT AU CINÉMA.
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Cinéma Le Cristal 1 rue de la Paix Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 64 02 03 contact.aurillac@cinewest.fr
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English :
The final show of Laura Laune?s triumphant tour broadcast LIVE IN THE CINEMA.
L’événement Spectacle en direct Laura Laune Aurillac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac