Spectacle en famille Boulevard Boulégant Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Spectacle en famille Boulevard Boulégant

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 17:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Boulevard Boulégant par la Compagnie Colporteurs de rêves Interactif et festif, à partager en famille, à partir de 4 ans Durée 45-50 minutes.

.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boulevard Boulégant by Compagnie Colporteurs de rêves Interactive and festive, for the whole family, ages 4 and up Running time: 45-50 minutes.

L’événement Spectacle en famille Boulevard Boulégant Vallorcine a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc