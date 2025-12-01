SPECTACLE EN FAMILLE Boum Boum Rodez

SPECTACLE EN FAMILLE Boum Boum Rodez samedi 27 décembre 2025.

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-12-27
2025-12-27

KARAOKÉ ORCHESTAR Karoké live, Samedi 27 décembre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez
KARAOKÉ ORCHESTARKaraoké live
Amenez votre famille ou vos ami·es et vivez une expérience originale, conviviale et participative ! Que ce soit en encourageant ou en montant sur la scène, avec le Karaoké Orchestar c’est vous les Stars ! Vous redécouvrirez les tubes d’hier et d’aujourd’hui à l’accordéon, guitare, clavier et batterie. Soyez rassuré·es, les musicien.nes seront également vos choristes et l’animateur s’assurera de la bonne humeur ! Une soirée parfaite pour célébrer la fin d’année !   .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68  contact@oc-live.fr

English :

KARAOKÉ ORCHESTAR: Karoké live, Saturday, December 27, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

KARAOKÉ ORCHESTAR: Karoké live, Samstag, 27. Dezember um 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

KARAOKÉ ORCHESTAR: Karoké dal vivo, sabato 27 dicembre alle 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

ORQUESTA KARAOKÉ: Karoké en directo, sábado 27 de diciembre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

