Spectacle en famille Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle en famille Chamonix-Mont-Blanc jeudi 25 décembre 2025.
Spectacle en famille
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jeudi 25 décembre 2025
18:00:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
L’Opus de Feu , l’avant-garde des spectacles visuels par la compagnie Firelight Tout public Durée 35 minutes.
Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 02 14
English :
L?Opus de Feu , the avant-garde of visual entertainment by the Firelight company All audiences Duration: 35 minutes.
German :
L’Opus de Feu , die Avantgarde der visuellen Darbietungen der Firelight Company Für alle Altersgruppen Dauer: 35 Minuten.
Italiano :
L’Opus de Feu , l’avanguardia degli spettacoli visivi della compagnia Firelight Aperto a tutti Durata: 35 minuti.
Espanol :
L’Opus de Feu , la vanguardia de los espectáculos visuales de la compañía Firelight Abierto a todos Duración: 35 minutos.
