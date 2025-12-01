Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle en famille Chamonix-Mont-Blanc

Spectacle en famille Chamonix-Mont-Blanc jeudi 25 décembre 2025.

Spectacle en famille

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 18:00:00
fin : 2025-12-25

Date(s) :
2025-12-25

L’Opus de Feu , l’avant-garde des spectacles visuels par la compagnie Firelight Tout public Durée 35 minutes.
  .

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 02 14 

English :

L?Opus de Feu , the avant-garde of visual entertainment by the Firelight company All audiences Duration: 35 minutes.

German :

L’Opus de Feu , die Avantgarde der visuellen Darbietungen der Firelight Company Für alle Altersgruppen Dauer: 35 Minuten.

Italiano :

L’Opus de Feu , l’avanguardia degli spettacoli visivi della compagnia Firelight Aperto a tutti Durata: 35 minuti.

Espanol :

L’Opus de Feu , la vanguardia de los espectáculos visuales de la compañía Firelight Abierto a todos Duración: 35 minutos.

L’événement Spectacle en famille Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc