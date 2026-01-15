Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Chamonix-Mont-Blanc jeudi 5 mars 2026.
Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Xavier Stubbe présente Chaussettes et chuchotis . Chansons pour enfants, tout public à partir de 4 ans Durée 50 minutes.
.
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 02 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Xavier Stubbe presents Chaussettes et chuchotis . Songs for children, for all ages 4 and up Duration: 50 minutes.
L’événement Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc