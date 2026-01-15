Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Espace Animation Les Houches

Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Xavier Stubbe présente Chaussettes et chuchotis . Chansons pour enfants, tout public à partir de 4 ans Durée 50 minutes.

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Xavier Stubbe presents Chaussettes et chuchotis . Songs for children, for all ages 4 and up Duration: 50 minutes.

L’événement Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Les Houches a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc