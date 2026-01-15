Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine mercredi 4 mars 2026.
Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 17:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Xavier Stubbe présente Chaussettes et chuchotis . Chansons pour enfants, tout public à partir de 4 ans Durée 50 minutes.
.
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Xavier Stubbe presents Chaussettes et chuchotis . Songs for children, for all ages 4 and up Duration: 50 minutes.
L’événement Spectacle en famille Chaussettes et chuchotis Vallorcine a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc