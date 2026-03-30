Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou

La Chapelle du Parc Sainte-Savine Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Un billet unique pour deux spectacles

– à 15h, Luciole à la ferme , un spectacle pour les plus petits par Luciole (à partir de 3 ans)

– à 16h, Quand j’étais petit , un spectacle tout public de M.Hibou et ses chouettes musiciens



Rendez-vous à La Chapelle du Parc, 2 chemin du Parc, 10300 Sainte Savine

Entrée possible à 14h30 ou 15h30.



Buvette* sur place.



Un évènement soutenu par la municipalité de Sainte Savine et par l’association Les clés de scène.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

La Chapelle du Parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est contact@bubobuboprod.org

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English :

L’événement Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne