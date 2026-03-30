Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou Sainte-Savine
Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou Sainte-Savine dimanche 19 avril 2026.
Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou
La Chapelle du Parc Sainte-Savine Aube
Tarif : 6 – 6 – 6 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Un billet unique pour deux spectacles
– à 15h, Luciole à la ferme , un spectacle pour les plus petits par Luciole (à partir de 3 ans)
– à 16h, Quand j’étais petit , un spectacle tout public de M.Hibou et ses chouettes musiciens
Rendez-vous à La Chapelle du Parc, 2 chemin du Parc, 10300 Sainte Savine
Entrée possible à 14h30 ou 15h30.
Buvette* sur place.
Un évènement soutenu par la municipalité de Sainte Savine et par l’association Les clés de scène.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
La Chapelle du Parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est contact@bubobuboprod.org
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English :
L’événement Spectacle en famille co-Plateau Luciole et M.Hibou Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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