Spectacle en famille (conte chorégraphié) Centre culturel Robert-Dumas Maisse

Spectacle en famille (conte chorégraphié) Centre culturel Robert-Dumas Maisse mercredi 3 septembre 2025 .

Spectacle en famille (conte chorégraphié) Mercredi 3 septembre, 18h00 Centre culturel Robert-Dumas Essonne

Sur inscription auprès de l’équipe de la Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V91)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-03T18:00:00 – 2025-09-03T19:30:00

Fin : 2025-09-03T18:00:00 – 2025-09-03T19:30:00

Spectacle (conte chorégraphique)

La représentation sera suivie de la restitution de tous les projets pédagogiques et gestes artistiques partagés pendant l’été.

Exposition, projection, restitution et remise gratuite des tirages photos des portraits chrono-photo choré-graphiques créés avec tous les enfants des villes de Misse et Boutigny.

Restitution projection des courts-métrages réalisés avec avec les enfants de Milly-la-Forêt.

Centre culturel Robert-Dumas Rue de la République 91720 Maisse Maisse 91720 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 1 64 98 85 19 »}]

Imagin’action !

© cie myriam dooge