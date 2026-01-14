Spectacle en famille Drôle d’oiseau Espace Animation Les Houches
Spectacle en famille Drôle d’oiseau Espace Animation Les Houches mardi 17 février 2026.
Spectacle en famille Drôle d’oiseau
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Le nouveau spectacle de Mister Fly Drôle d’oiseau Ventriloquie, jonglerie et mime Spectacle tout public Durée 50 minutes.
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mister Fly?s new show: Drôle d?oiseau Ventriloquism, juggling and mime Show for all audiences Running time: 50 minutes.
L’événement Spectacle en famille Drôle d’oiseau Les Houches a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc