Spectacle en famille Drôle d’oiseau Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Spectacle en famille Drôle d’oiseau

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Début : 2026-02-18 17:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Le nouveau spectacle de Mister Fly Drôle d’oiseau Ventriloquie, jonglerie et mime Spectacle tout public Durée 50 minutes.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

English :

Mister Fly?s new show: Drôle d?oiseau Ventriloquism, juggling and mime Show for all audiences Running time: 50 minutes.

