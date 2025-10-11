SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains Rodez

SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Spectacle en famille Jeux de mains, 11 et 12 novembre à 10h30, 15h30 et 17h30, à la salle de concert Le Club, Rodez

JEUX DE MAINSPar Anne Mutuel & Lisa AudinetSpectacle Danse, manipulation d’objets, jeux corporelsde 6 mois à 5 ans

Jeux de mains propose des tableaux poétiques et changeant qui alternent énergie et calme un peu comme le ciel du mois de novembre. On peut y suivre un bruit de chat, de la musique, de la poésie et de la construction, du caché et du trouvé, de l’empilage désempilé , deux danseuses complices et six petits canards jaunes. .

English :

Family show: Jeux de mains, November 11 and 12 at 10:30, 15:30 and 17:30, at Le Club concert hall, Rodez

German :

Familienvorstellung: Jeux de mains (Handspiele), 11. und 12. November um 10:30, 15:30 und 17:30 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

Spettacolo per famiglie: Jeux de mains, 11 e 12 novembre alle 10.30, 15.30 e 17.30, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

Espectáculo familiar: Jeux de mains, 11 y 12 de noviembre a las 10.30, 15.30 y 17.30 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

