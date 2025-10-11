SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains Rodez

SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains

SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains Rodez samedi 11 octobre 2025.

SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-11

Spectacle en famille Jeux de mains, 11 et 12 novembre à 10h30, 15h30 et 17h30, à la salle de concert Le Club, Rodez
JEUX DE MAINSPar Anne Mutuel & Lisa AudinetSpectacle Danse, manipulation d’objets, jeux corporelsde 6 mois à 5 ans
Jeux de mains propose des tableaux poétiques et changeant qui alternent énergie et calme un peu comme le ciel du mois de novembre. On peut y suivre un bruit de chat, de la musique, de la poésie et de la construction, du caché et du trouvé, de  l’empilage désempilé  , deux danseuses complices et six petits canards jaunes.   .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68  contact@oc-live.fr

English :

Family show: Jeux de mains, November 11 and 12 at 10:30, 15:30 and 17:30, at Le Club concert hall, Rodez

German :

Familienvorstellung: Jeux de mains (Handspiele), 11. und 12. November um 10:30, 15:30 und 17:30 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

Spettacolo per famiglie: Jeux de mains, 11 e 12 novembre alle 10.30, 15.30 e 17.30, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

Espectáculo familiar: Jeux de mains, 11 y 12 de noviembre a las 10.30, 15.30 y 17.30 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

L’événement SPECTACLE EN FAMILLE Jeux de mains Rodez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)