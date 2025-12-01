Spectacle en famille Les Houches

Spectacle en famille

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Solo poétique enflammé .

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

A fiery poetic solo.

German :

Feuriges poetisches Solo .

Italiano :

Un assolo poetico e ardente.

Espanol :

Un ardiente solo poético.

