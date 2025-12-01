Spectacle en famille Espace Animation Les Houches
Spectacle en famille Espace Animation Les Houches mardi 30 décembre 2025.
Spectacle en famille
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Spectacle de magie par David Coven Tout public.
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English :
Magic show by David Coven All audiences.
German :
Zaubershow von David Coven Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Spettacolo di magia di David Coven Tutti i pubblici.
Espanol :
Espectáculo de magia de David Coven Todos los públicos.
