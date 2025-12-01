Spectacle en famille Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
Début : 2025-12-22 18:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Le p’tit bal de Noël . Petit bal pour tous avec Chap’s ! De 4 ans à 99 ans.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 info@servoz.com
English :
Le p?tit bal de Noël . A little ball for everyone with Chap?s! Ages 4 to 99.
German :
Le p?tit bal de Noël (Der kleine Weihnachtsball). Kleiner Ball für alle mit Chap?s! Von 4 bis 99 Jahren.
Italiano :
Le p?tit bal de Noël . Un piccolo ballo per tutti quelli che hanno il Chap! Per le età da 4 a 99 anni.
Espanol :
Le p?tit bal de Noël . ¡Un bailecito para todos los Chap?s! Para niños de 4 a 99 años.
