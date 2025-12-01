Spectacle en famille Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Spectacle en famille

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Début : 2025-12-22 18:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Le p’tit bal de Noël . Petit bal pour tous avec Chap’s ! De 4 ans à 99 ans.

+33 4 50 47 21 68 info@servoz.com

English :

Le p?tit bal de Noël . A little ball for everyone with Chap?s! Ages 4 to 99.

German :

Le p?tit bal de Noël (Der kleine Weihnachtsball). Kleiner Ball für alle mit Chap?s! Von 4 bis 99 Jahren.

Italiano :

Le p?tit bal de Noël . Un piccolo ballo per tutti quelli che hanno il Chap! Per le età da 4 a 99 anni.

Espanol :

Le p?tit bal de Noël . ¡Un bailecito para todos los Chap?s! Para niños de 4 a 99 años.

L’événement Spectacle en famille Servoz a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc