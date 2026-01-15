Spectacle en famille Zoé fait la sieste Espace Animation Les Houches
Spectacle en famille Zoé fait la sieste Espace Animation Les Houches mardi 24 février 2026.
Spectacle en famille Zoé fait la sieste
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Zoé fait la sieste par la Compagnie Zoélastic, solo de clown contorsion, spectacle très jeune public de 3 à 101 ans Durée 40 minutes.
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Zoé fait la sieste by Compagnie Zoélastic, solo clown contortion show for very young audiences aged 3 to 101 Duration: 40 minutes.
L’événement Spectacle en famille Zoé fait la sieste Les Houches a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc