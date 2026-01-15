Spectacle en famille Zoé fait la sieste Espace Animation Les Houches

Spectacle en famille Zoé fait la sieste

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-02-24 18:00:00

Zoé fait la sieste par la Compagnie Zoélastic, solo de clown contorsion, spectacle très jeune public de 3 à 101 ans Durée 40 minutes.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

Zoé fait la sieste by Compagnie Zoélastic, solo clown contortion show for very young audiences aged 3 to 101 Duration: 40 minutes.

