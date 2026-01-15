Spectacle en famille Zoé fait la sieste Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Spectacle en famille Zoé fait la sieste

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 17:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Zoé fait la sieste par la Compagnie Zoélastic, solo de clown contorsion, spectacle très jeune public de 3 à 101 ans Durée 40 minutes.

.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zoé fait la sieste by Compagnie Zoélastic, solo clown contortion show for very young audiences aged 3 to 101 Duration: 40 minutes.

L’événement Spectacle en famille Zoé fait la sieste Vallorcine a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc