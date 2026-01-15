Spectacle en famille Zoé fait la sieste Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
Spectacle en famille Zoé fait la sieste Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine mercredi 25 février 2026.
Spectacle en famille Zoé fait la sieste
Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
Début : 2026-02-25 17:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Zoé fait la sieste par la Compagnie Zoélastic, solo de clown contorsion, spectacle très jeune public de 3 à 101 ans Durée 40 minutes.
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
English :
Zoé fait la sieste by Compagnie Zoélastic, solo clown contortion show for very young audiences aged 3 to 101 Duration: 40 minutes.
