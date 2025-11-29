Spectacle En grandes pompes Salle des fêtes Frontenaud

Spectacle En grandes pompes

Salle des fêtes 225 route de Louhans Frontenaud Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

En grandes pompes est un spectacle joyeux qui permet de rire collectivement de la mort et d’affronter nos peurs et nos tabous à ce sujet.

Catrine, personnage haut en couleurs, consciencieux et au bout du rouleau, exhorte le public à reprendre ses responsabilités quand à la place de la mort dans notre société. Elle propose alors une remise à niveau funéraire. S’ensuivra, dans un grand déballage d’énergie, un déstockage massif d’urnes funéraires, un cours de toilette mortuaire, un nettoyage d’émotions mal digérées et une gestion endiablée du standard des réclamations post-mortem. Un spectacle qui prend de manière décalée le sujet de la mort et permet de se réapproprier cet aspect de la vie qui nous concerne tous un jour ou l’autre. .

Salle des fêtes 225 route de Louhans Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 84 15 les.bifurques@gmail.com

