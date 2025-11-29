Spectacle En grandes pompes Salle des fêtes Frontenaud
Spectacle En grandes pompes Salle des fêtes Frontenaud samedi 29 novembre 2025.
Spectacle En grandes pompes
Salle des fêtes 225 route de Louhans Frontenaud Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
En grandes pompes est un spectacle joyeux qui permet de rire collectivement de la mort et d’affronter nos peurs et nos tabous à ce sujet.
Catrine, personnage haut en couleurs, consciencieux et au bout du rouleau, exhorte le public à reprendre ses responsabilités quand à la place de la mort dans notre société. Elle propose alors une remise à niveau funéraire. S’ensuivra, dans un grand déballage d’énergie, un déstockage massif d’urnes funéraires, un cours de toilette mortuaire, un nettoyage d’émotions mal digérées et une gestion endiablée du standard des réclamations post-mortem. Un spectacle qui prend de manière décalée le sujet de la mort et permet de se réapproprier cet aspect de la vie qui nous concerne tous un jour ou l’autre. .
Salle des fêtes 225 route de Louhans Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 84 15 les.bifurques@gmail.com
English : Spectacle En grandes pompes
German : Spectacle En grandes pompes
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle En grandes pompes Frontenaud a été mis à jour le 2025-11-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II