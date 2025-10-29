Spectacle En grandes pompes Saint-Paulien

Spectacle En grandes pompes Saint-Paulien mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle En grandes pompes

Usine Bongiraud salle des bobines Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-29 18:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Ce spectacle nous permet de regarder la mort en face et de souffler un grand coup. Il agit comme une cérémonie chimérique mais inspirée de rituels véridiques et offre un temps pour sentir combien le deuil est une histoire collective et bien vivante









Usine Bongiraud salle des bobines Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gam.portesdauvergne@gmail.com

English :

This show allows us to look death in the face and take a deep breath. It acts as a chimerical ceremony, inspired by real-life rituals, and offers a time to feel how mourning is a collective and very much alive story









German :

Diese Aufführung ermöglicht es uns, dem Tod ins Gesicht zu blicken und einen tiefen Atemzug zu nehmen. Es wirkt wie eine schimärische Zeremonie, die jedoch von wahren Ritualen inspiriert ist, und bietet Zeit, um zu spüren, wie sehr Trauer eine kollektive und sehr lebendige Geschichte ist









Italiano :

Questo spettacolo ci permette di guardare in faccia la morte e di fare un respiro profondo. Si tratta di una cerimonia chimerica, ispirata a rituali reali, e offre un momento per sentire come il lutto sia una storia collettiva e molto viva









Espanol :

Este espectáculo nos permite mirar a la muerte a la cara y respirar hondo. Actúa como una ceremonia quimérica, inspirada en rituales de la vida real, y ofrece un momento para sentir cómo el duelo es una historia colectiva y muy viva









L’événement Spectacle En grandes pompes Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay