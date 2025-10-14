Spectacle en itinérance Atlas de l’anthropocène Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas

Spectacle en itinérance Atlas de l’anthropocène

Tarif : 6 EUR

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date :

2026-01-10

Par Frédéric FERRER Cie Vertical Détour.

Entre rigueur scientifique et absurdité poétique, le géographe Frédéric FERRER pose un regard calé et décalé sur les enjeux environnementaux.

Cartographie n°2 Les vikings et les satellites.

Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-sceptiques, réchauffistes et Groenland). Mille ans après leur premières migrations, les vikings continuent de semer la pagaille dans le monde.

Cartographie n°6 de la morue.

Et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoirs en Occident).

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

By Frédéric FERRER Cie Vertical Détour.

Somewhere between scientific rigor and poetic absurdity, geographer Frédéric FERRER takes a sharp, offbeat look at environmental issues.

Cartographie n°2: Vikings and satellites.

Conference on the importance of ice in understanding the world (climate skeptics, global warmingists and Greenland). A thousand years after their first migrations, the Vikings continue to wreak havoc on the world.

Cartography n°6: cod.

And the really interesting questions it poses for understanding a whole host of things in the world today (fishing, predation, sex, amnesia and power in the West).

Stage side at the end of the performance.

German :

Von Frédéric FERRER Cie Vertical Détour.

Zwischen wissenschaftlicher Strenge und poetischer Absurdität wirft der Geograph Frédéric FERRER einen kalauernden und schrägen Blick auf die Herausforderungen der Umwelt.

Kartografie Nr. 2: Die Wikinger und die Satelliten.

Vortrag über die Bedeutung des Eises für das Verständnis der Welt (Klimaskeptiker, Warmisten und Grönland). Tausend Jahre nach ihren ersten Wanderungen bringen die Wikinger die Welt immer noch durcheinander.

Mapping Nr. 6: Kabeljau.

Und die wirklich sehr interessanten Fragen, die er für das Verständnis einer ganzen Reihe von Dingen in der heutigen Welt aufwirft (Fischfang, Raubtiere, Sex, Amnesie und Macht im Westen).

Bühnenrand nach der Aufführung.

Italiano :

Di Frédéric FERRER Cie Vertical Détour.

A metà strada tra il rigore scientifico e l’assurdità poetica, il geografo Frédéric FERRER getta uno sguardo acuto e anticonformista sulle questioni ambientali.

Cartographie n°2: Vichinghi e satelliti.

Conferenza sull’importanza dei ghiacci nella comprensione del mondo (scettici del clima, riscaldamento globale e Groenlandia). Mille anni dopo le loro prime migrazioni, i Vichinghi continuano a creare scompiglio nel mondo.

Cartografia n. 6: il merluzzo.

E le domande davvero interessanti che pone per capire tutta una serie di cose nel mondo di oggi (pesca, predazione, sesso, amnesia e potere in Occidente)

A lato del palco dopo lo spettacolo.

Espanol :

Por Frédéric FERRER Cie Vertical Détour.

A medio camino entre el rigor científico y el absurdo poético, el geógrafo Frédéric FERRER aborda con agudeza y humor las cuestiones medioambientales.

Cartographie n°2: Vikingos y satélites.

Conferencia sobre la importancia del hielo para comprender el mundo (escépticos del clima, calentamiento global y Groenlandia). Mil años después de sus primeras migraciones, los vikingos siguen causando estragos en el mundo.

Cartografía nº 6: el bacalao.

Y las cuestiones realmente interesantes que plantea para entender toda una serie de cosas en el mundo actual (pesca, depredación, sexo, amnesia y poder en Occidente)

A pie de escenario tras la representación.

