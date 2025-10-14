Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle en itinérance Montanha

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27

2026-03-27

Par Étienne Manchon et Félix Robin.
Bord de scène à l’issue de la représentation.
By Étienne Manchon and Félix Robin.
On stage after the show.

Von Étienne Manchon und Félix Robin.
Bühnenrand im Anschluss an die Vorstellung.

Di Étienne Manchon e Félix Robin.
A lato del palcoscenico dopo la rappresentazione.

Por Étienne Manchon y Félix Robin.
A pie de escenario tras la representación.

