Spectacle en itinérance Montanha Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Par Étienne Manchon et Félix Robin.
Bord de scène à l’issue de la représentation.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55
English :
By Étienne Manchon and Félix Robin.
On stage after the show.
German :
Von Étienne Manchon und Félix Robin.
Bühnenrand im Anschluss an die Vorstellung.
Italiano :
Di Étienne Manchon e Félix Robin.
A lato del palcoscenico dopo la rappresentazione.
Espanol :
Por Étienne Manchon y Félix Robin.
A pie de escenario tras la representación.
