SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine – Étauliers, 23 mai 2025 20:30, Étauliers.

Gironde

SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine Place de la Halle Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

Date(s) :

2025-05-23

La Compagnie Imagine présente son nouveau spectacle « EN L’ABSENCE DE VICTOR HUGO »

Spectacle écrit, joué et mis en scène par Mathilde Maumont, David Allain et Emmanuelle Drahonnet.

Mai 1885. Valentin Magnan, psychiatre, accueille une nouvelle patiente Adèle Hugo. On la dit « folle .

Féministe avant l’heure, éprise de liberté, certes, elle l’était, comme toutes ces femmes enfermées pour ces mêmes raisons. Mais folle ?…

Nous assistons aux entretiens entre le Docteur Magnan et sa patiente vie bouleversée, quête de l’amour absolu, connexion avec les défunts… Disposée aux techniques modernes, Adèle Hugo se prête volontiers aux expériences d’hypnose et de thérapies nouvelles menées par le médecin.

Elle se livre sans réserve puis s‘échappe parfois en composant des musiques pour ce piano qu’elle attend avec impatience. .. .

Place de la Halle

Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine

German : SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine

Italiano :

Espanol : SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine

L’événement SPECTACLE « En l’absence de Victor Hugo par la Cie Imagine Étauliers a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde