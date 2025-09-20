Spectacle en l’église Saint-Hermeland : Point d’orgue Église Saint-Hermeland Bagneux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les artistes de la Compagnie Galante célèbrent le patrimoine de la ville de Bagneux et vous convient à la (re)découverte de l’église Saint-Hermeland. Un spectacle qui rend vivant ce lieu emblématique de l’histoire de la ville et de ses habitants. Au fil des sons, des mots et des musiques qui habitent les pierres de cet édifice, l’histoire s’écoute et s’écrit en direct. Une histoire commune qui participe au présent riche de la ville et qui fait vibrer ce trésor balnéolais appartenant à tous et à toutes.

Église Saint-Hermeland Place de la République 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Église construite dans le dernier quart du XIIe siècle, achevée (chœur) au XIIIe siècle. Caractéristique des édifices du premier art gothique de la région parisienne, c’est une des premières à avoir subi l’influence directe du chantier de Notre-Dame de Paris. Le clocher a été modifié en 1722. Plusieurs aménagement, ainsi que des restaurations, sont mis en œuvre au XIXe siècle. Des dalles funéraires gravées, datant du XIIIe au XVIe siècle, y sont conservées. La tribune d’orgue en bois sculpté date du XVIe siècle. Bus : 128, 162, 188, 388, 391

Spectacle

Compagnie Galante