Spectacle en lumière Saint-Hilaire-du-Harcouët

Spectacle en lumière

Place de la Mairie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Pour illuminer ce week-end festif en centre-ville, le traditionnel spectacle en lumière se déroulera dimanche 14 décembre à 18h30, place de la Mairie à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Découvrez les illuminations de la ville du 05 décembre au 18 janvier. .

Place de la Mairie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

