Spectacle En mode Diva ! Salle des Consuls Monflanquin

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Venez découvrir la nouvelle création de la compagnie lot-et-garonnaise Les Années Théâtre.

D’après une idée originale de Roger Louret.

Mise en scène de Ludovic Gouyou.

Avec Cynthia Bak, Martin Heuzard et Gabriel Sarrou-Vergnac

Un spectacle théâtral et musical à la fois drôle, émouvant et riche en émotions pour toute la famille !

Un mélange d’opéra, de comédies musicales, de variété et d’humour, de Maria Callas à Brigitte Bardot un excellent voyage initiatique dans le monde des Divas ! .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 45 78 10 anneestheatre@gmail.com

