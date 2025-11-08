Spectacle En moins de deux Avocourt

Spectacle En moins de deux

Place François Nourissier Avocourt Meuse

Samedi 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le duo du danseur Nicolas Lanier et du musicien Alfred Spirli qui ensemble, jouent et se jouent de toute chose, créant de

la surprise, de l’étonnement. Ils décalent et détournent les lieux poétiquement. Le spectacle sera suivi d’un apéritif convivial.Tout public

Place François Nourissier Avocourt 55270 Meuse Grand Est +33 6 47 61 05 54 info@vudunoeuf.asso.fr

English :

The duo of dancer Nicolas Lanier and musician Alfred Spirli, who together play and play with everything, creating surprise and astonishment

surprise and astonishment. They poetically shift and divert places. The show will be followed by a convivial aperitif.

German :

Das Duo des Tänzers Nicolas Lanier und des Musikers Alfred Spirli, die zusammen spielen und sich über alles hinwegsetzen und dabei für

überraschung und Erstaunen hervorrufen. Sie versetzen und verfremden die Orte auf poetische Weise. Im Anschluss an die Aufführung findet ein gemütlicher Aperitif statt.

Italiano :

Il duo composto dal ballerino Nicolas Lanier e dal musicista Alfred Spirli gioca e gioca con tutto, creando sorpresa e stupore

sorpresa e stupore. Spostano e deviano poeticamente i luoghi. Lo spettacolo sarà seguito da un aperitivo conviviale.

Espanol :

El dúo formado por el bailarín Nicolas Lanier y el músico Alfred Spirli juega y juega con todo, creando sorpresa y asombro

sorpresa y asombro. Cambian y desvían poéticamente los lugares. El espectáculo irá seguido de un aperitivo de convivencia.

