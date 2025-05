Spectacle en plein air La Caravane bleue, au fil de l’eau – Gardanne, 7 juin 2025 17:00, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Spectacle en plein air La Caravane bleue, au fil de l’eau Samedi 7 juin 2025 de 17h à 21h. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07 21:00:00

2025-06-07

Il s’agit d’un spectacle et d’animations en plein air, gratuits et ouverts à tous qui se déroulera autour d’une installation foraine et aquatique de 500m2.

Au programme, du théâtre, des performances, des animations participatives, des manèges, des jeux, de la musique de 17h à 19h, suivis d’une fête de la pluie en mode parade urbaine et d’un bal des eaux pour clôturer la fête.



Dans le cadre de MP2025 Capital bleu, la Métropole Aix-Marseille qui propose un événement festif sur le thème de l’eau conçu par la Cie Ilotopie. .

Cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It?s an open-air show and entertainment, free and open to all, taking place around a 500m2 fairground and aquatic installation.

German :

Es handelt sich um ein kostenloses und für alle zugängliches Spektakel und Unterhaltungsprogramm unter freiem Himmel, das sich um eine 500 m2 große Kirmes- und Wasseranlage herum abspielen wird.

Italiano :

Si tratta di uno spettacolo e di un intrattenimento all’aria aperta, gratuito e aperto a tutti, che si svolge intorno a un’area fieristica di 500 m2 e a un’installazione acquatica.

Espanol :

Se trata de un espectáculo y entretenimiento al aire libre, gratuito y abierto a todos, que se desarrolla en torno a un recinto ferial y una instalación acuática de 500 m2.

