Spectacle En pleine tempête Granville vendredi 5 décembre 2025.
Place Maréchal Foch Granville Manche
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Par la Cie Virtuoses et compagnie.
Un spectacle musical familial tel une ode à la rencontre, à la musique, comme langage universel.
Tout public, dès 5 ans. Durée 1h30. Payant. Réservation obligatoire 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .
Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30
