Spectacle En pleine tempête Granville

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Par la Cie Virtuoses et compagnie.

Un spectacle musical familial tel une ode à la rencontre, à la musique, comme langage universel.

Tout public, dès 5 ans. Durée 1h30. Payant. Réservation obligatoire 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30

