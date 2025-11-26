Spectacle En rodage de Paul de Saint Sernin Théâtre municipal de Nevers Nevers
Spectacle En rodage de Paul de Saint Sernin Théâtre municipal de Nevers Nevers mercredi 26 novembre 2025.
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26 21:00:00
2025-11-26
“Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit: si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.
Rien à voir ahah! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.
Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.
Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”
Paul de Saint Sernin
Rendez vous le mercredi 26 novembre à 19h. .
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
