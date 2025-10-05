Spectacle « En route » de Pierre DELYE et Grégory ALLAERT Salle de la mer Bernières-sur-Mer

Spectacle « En route » de Pierre DELYE et Grégory ALLAERT Dimanche 5 octobre, 16h30 Salle de la mer Calvados

Jauge 100 personnes. Réservation par mail à mediatheque@coeurdenacre.fr ou auprès de la bibliothèque de Bernières-sur-Mer par téléphone par téléphone : 02 31 97 69 91 ou par mail à mediatheque@bernieres-sur-mer.com

Début : 2025-10-05T16:30:00 – 2025-10-05T17:45:00

Fin : 2025-10-05T16:30:00 – 2025-10-05T17:45:00

Trois contes dont les célèbres « Sssi j’te mords, t’es mort » et « les musiciens de la Nouvelle-Brême » (édités chez Didier Jeunesse) avec un troisième raconté en premier puisqu’il s’agit d’un conte des débuts du monde et une chanson-ritournelle qui s’enrichit à chaque histoire pour devenir un succès à emporter et à chanter chez soi… Un spectacle familial par excellence.

Pierre donne libre cours à sa fantaisie et ses jeux de mots savoureux tandis que Grégory Allaert se jouent des notes pour faire swinguer le récit !

spectacle tout public à partir de 6 ans proposé par la communauté de communes Coeur de Nacre en partenariat avec la bibliothèque de Bernières-sur-Mer.

Un verre vous sera offert à l’issue du spectacle.

Salle de la mer rue Hervé Léguillon 14990 Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie

Danica Bijeljac