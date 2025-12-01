Spectacle En route pour Emotopia Lieu exact à déterminer Martigues
Spectacle En route pour Emotopia
Mercredi 17 décembre 2025 de 15h30 à 16h30.
A la salle du Grès.
Mardi 23 décembre 2025 de 17h à 18h.
A la salle Jacques Prévert.
Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17 2025-12-23
Un spectacle de Noël proposé par la Médiathèque Louis Aragon à Martigues.Familles
Eliza met au point une machine à voyager dans le temps pour changer le cours de l’histoire et ramener les émotions. Elle va embarquer dans une aventure risquée, mais fantastique. .
+33 4 42 80 27 97
English :
A Christmas show presented by the Louis Aragon Media Library in Martigues.
German :
Eine Weihnachtsshow, präsentiert von der Louis Aragon Media Library in Martigues.
Italiano :
Spettacolo natalizio della Médiathèque Louis Aragon di Martigues.
Espanol :
Un espectáculo navideño presentado por la Biblioteca Multimedia Louis Aragon de Martigues.
