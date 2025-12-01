Spectacle En route pour Emotopia Lieu exact à déterminer Martigues

Spectacle En route pour Emotopia

Mercredi 17 décembre 2025 de 15h30 à 16h30.

A la salle du Grès.

Mardi 23 décembre 2025 de 17h à 18h.

A la salle Jacques Prévert. Lieu exact à déterminer A Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Un spectacle de Noël proposé par la Médiathèque Louis Aragon à Martigues.Familles

Eliza met au point une machine à voyager dans le temps pour changer le cours de l’histoire et ramener les émotions. Elle va embarquer dans une aventure risquée, mais fantastique. .

A Christmas show presented by the Louis Aragon Media Library in Martigues.

Eine Weihnachtsshow, präsentiert von der Louis Aragon Media Library in Martigues.

Spettacolo natalizio della Médiathèque Louis Aragon di Martigues.

Un espectáculo navideño presentado por la Biblioteca Multimedia Louis Aragon de Martigues.

