Spectacle en salon Linge Sale à Angirey Angirey

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Philippe Castellano revient avec LINGE SALE à l’occasion du projet Réservoir d’Imaginaires 2025 de la Cie VIVRE LE FRISSON .

Spectacle de salon à Angirey 70700, samedi 25 octobre à 20h et dimanche 26 octobre à 16h. À partir de 12 ans, prix libre. .

Angirey 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 12 22 69

