Spectacle en salon Linge Sale à Angirey Angirey

Angirey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Philippe Castellano revient avec LINGE SALE à l’occasion du projet Réservoir d’Imaginaires 2025 de la Cie VIVRE LE FRISSON .
Spectacle de salon à Angirey 70700, samedi 25 octobre à 20h et dimanche 26 octobre à 16h. À partir de 12 ans, prix libre. .
Angirey 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 12 22 69
