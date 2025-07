Spectacle Encore, encore, encore… » Douzillac

Spectacle Encore, encore, encore… »

Château de Mauriac Douzillac Dordogne

Lorette Goosse, humoriste bruxelloise pétillante, livre un seule-en-scène drôle, touchant, sexy et engagé, où elle explore avec autodérision son parcours sentimental chaotique. Entre trahisons, ruptures et solitude, elle partage avec humour et sincérité sa quête de l’amour avec un grand A.

Elle bouscule les clichés et ironise sur les relations amoureuses, avec une grande empathie.

Un spectacle à la fois libérateur et hilarant, pour tous ceux qui ont déjà perdu leur moitié — ou leur banane !

15€/pers, à partir de 12 ans

Sur réservation. https://my.weezevent.com/encore-encore-encore-1

Verre de l’amitié offert avant le spectacle. Si vous êtes plus de 50, un food truck sera là pour prolonger la soirée autour d’un dîner convivial (à régler sur place).

20h, Granges du Château de Mauriac.

Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

