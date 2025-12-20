Spectacle enfance Barberousse et le voleur d’enfants Salle polyvalente Melle

Spectacle enfance Barberousse et le voleur d’enfants

Salle polyvalente Saint-Martin-les-Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Spectacle à partir de 3 ans Participation libre

Isabelle et son illustrissime et grande troupe de comédiens doivent, ce jour, interpréter pour vous l’histoire du terrible Barberousse. Oui, mais la troupe s’est dispersée et ils ne sont plus que deux… Alors qui va jouer le rôle du Dragon ? Et celui de la bergère ? Et le peuple ? C’est vous le public qui allez les tirer d’affaire… .

Salle polyvalente Saint-Martin-les-Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 38 44 41 coord-ej.melle@csc79.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle enfance Barberousse et le voleur d’enfants

L’événement Spectacle enfance Barberousse et le voleur d’enfants Melle a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Pays Mellois