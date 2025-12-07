Spectacle enfant chemin chemine Salle Hélicoop Le Saulcy

Spectacle enfant chemin chemine

Salle Hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Sonia Louvet harpe, kalimba et chant

Mêlant récit, musique et chansons, Chemin Chemine est un spectacle qui propose aux enfants de vivre l’ambiance intimiste des veillées au coin du feu et les invite à l’écoute tout en leur offrant des moments de participation.

Avec une harpe, une kalimba et des chansons, nous partirons d’abord à la rencontre d’un petit garçon qui décide de faire le tour de la forêt, près de chez lui. Une forêt dans laquelle il entend pourtant hurler les loups jour et nuit…

Puis d’un loup affamé qui se met en tête de manger l’agneau nouveau-né gardé par un énorme chien.

Comment faire ?

Et s’il suffisait de demander ?Enfants

0 .

Salle Hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spactacles@helioop.fr

English :

Sonia Louvet ? harp, kalimba and vocals

Combining storytelling, music and song, Chemin Chemine is a show that invites children to experience the intimate atmosphere of fireside gatherings, inviting them to listen and participate.

With a harp, a kalimba and songs, we first meet a little boy who decides to walk around the forest near his home. A forest in which he hears wolves howling day and night?

Then a hungry wolf sets out to eat the newborn lamb guarded by a huge dog.

But how?

What if all he had to do was ask?

L’événement Spectacle enfant chemin chemine Le Saulcy a été mis à jour le 2025-12-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES