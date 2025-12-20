Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle Foyer Hérault Bressuire

Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Une ronde de Coccinelles entoure le public et chuchote, fredonne, chante, mime, danse, en entraînant et en invitant petits et grands, à participer à l’aventure.

Un vrai bain de chansons, de comptines, de polyphonies, pour se laisser bercer, câliner par les sons, surprendre par les jeux et entraîner par les danses.

Animation chantée et dansée en immersion pour les enfants de 0 à 6 ans.

Sur réservation auprès du Conservatoire (jauge limitée). .

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

