Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle Foyer Hérault Bressuire
Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle Foyer Hérault Bressuire mercredi 8 avril 2026.
Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle
Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Une ronde de Coccinelles entoure le public et chuchote, fredonne, chante, mime, danse, en entraînant et en invitant petits et grands, à participer à l’aventure.
Un vrai bain de chansons, de comptines, de polyphonies, pour se laisser bercer, câliner par les sons, surprendre par les jeux et entraîner par les danses.
Animation chantée et dansée en immersion pour les enfants de 0 à 6 ans.
Sur réservation auprès du Conservatoire (jauge limitée). .
Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle
L’événement Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle Bressuire a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Bocage Bressuirais