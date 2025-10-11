Spectacle enfant conte fantastique Smart Cabaret Brives-Charensac

Spectacle enfant conte fantastique Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 11 octobre 2025.

Spectacle enfant conte fantastique

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Entrez dans le monde fantastique de Faéria où vivent de nombreuses créatures Faune , dragon, magicien. . .

Ce lieu unique est sous le contrôle du grand magicien Morkan et de son fidèle miroir magique Dopple.

.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Enter the fantastic world of Faeria, home to many creatures: fauna, dragons, magicians and more.

This unique place is under the control of the great magician Morkan and his faithful magic mirror Dopple.

German :

Betreten Sie die fantastische Welt von Feria, in der viele verschiedene Kreaturen leben: Wildtiere, Drachen, Zauberer. . .

Dieser einzigartige Ort steht unter der Kontrolle des großen Zauberers Morkan und seines treuen Zauberspiegels Dopple.

Italiano :

Entrate nel fantastico mondo di Faeria, casa di molte creature: fauna, draghi, maghi e altro ancora.

Questo luogo unico è sotto il controllo del grande mago Morkan e del suo fedele specchio magico Dopple.

Espanol :

Adéntrate en el fantástico mundo de Faeria, hogar de numerosas criaturas: fauna, dragones, magos y mucho más.

Este lugar único está bajo el control del gran mago Morkan y su fiel espejo mágico Dopple.

L’événement Spectacle enfant conte fantastique Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay