SPECTACLE ENFANT DANS LE NID DE LA SOURIS Grenade

Un spectacle pour les tout-petits au Foyer Rural pour des fous rires garantis !

Des contes, des comptines, des jeux de doigts pour les tout-petits. Des petites histoires à participer, des comptines à fredonner, un peu de magie pour s’émerveiller… Avec Mimi la Fournie, on se sent bien dans le nid de la souris. C’est tout doux, tout chaud, ça chante et ça rit. À PARTIR DE 1 AN 30mn contes 7 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

A show for toddlers at the Foyer Rural for guaranteed giggles!

