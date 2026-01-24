SPECTACLE ENFANT DANS LE NID DE LA SOURIS Grenade
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Un spectacle pour les tout-petits au Foyer Rural pour des fous rires garantis !
Des contes, des comptines, des jeux de doigts pour les tout-petits. Des petites histoires à participer, des comptines à fredonner, un peu de magie pour s’émerveiller… Avec Mimi la Fournie, on se sent bien dans le nid de la souris. C’est tout doux, tout chaud, ça chante et ça rit. À PARTIR DE 1 AN 30mn contes 7 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
A show for toddlers at the Foyer Rural for guaranteed giggles!
