Spectacle enfant Griselda et la Poussière d’Étoile Amiens

Spectacle enfant Griselda et la Poussière d’Étoile

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Dans un monde bien trop terne et figé, Griselda rêve de liberté et de nuances éclatantes. Mais comment briser la monotonie qui l’entoure ?

Une nuit, une voix mystérieuse lui souffle un secret la poussière d’étoile détient le pouvoir de transformer son destin !

Commence alors une quête extraordinaire, rythmée par des rencontres magiques, des mélodies envoûtantes… et la menace d’une redoutable sorcière prête à tout pour l’arrêter.

Griselda devra trouver le courage de croire en sa propre magie. Mais y parviendra-t-elle seule ?

Heureusement, les enfants du public sont là pour l’aider ! Ensemble, réussiront-ils à faire briller à nouveau les couleurs de son monde ?

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

In a world that’s all too dull and staid, Griselda dreams of freedom and brilliant nuances. But how can she break the monotony that surrounds her?

One night, a mysterious voice whispers a secret to her: stardust has the power to transform her destiny!

And so begins an extraordinary quest, punctuated by magical encounters, bewitching melodies… and the threat of a fearsome witch ready to do anything to stop her.

Griselda must find the courage to believe in her own magic. But can she do it alone?

Fortunately, the children in the audience are there to help her! Together, can they make the colors of her world shine again?

