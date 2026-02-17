Spectacle Enfant Hototo et le langage des signes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Enfant Hototo et le langage des signes

Dimanche 5 avril 2026 de 11h à 11h30.

Dimanche 12 avril 2026 de 11h à 11h30.

Dimanche 19 avril 2026 de 11h à 11h30.

Dimanche 26 avril 2026 de 11h à 11h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-19 11:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman. Ils vont ensemble aller à la rencontre de magnifiques animaux mais aussi découvrir le pouvoir de l’amitié malgré les dangers de la forêt.Enfants

Les parents pourront apprendre à signer quelques mots avec bébés grâce à des petites comptines. Un joli moment à partager avec les tout-petits. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hototo, the little hummingbird, and his mother live in the Amazon jungle. Together, they meet some magnificent animals and discover the power of friendship, despite the dangers of the forest.

L’événement Spectacle Enfant Hototo et le langage des signes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence