Spectacle Enfant Into the Woods La Roche Teloché

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Spectacle enfant Into the Woods , le dimanche 08 mars à 17h.

Eskelina est chanteuse, autrice, compositrice suédoise installée en France, voix les plus captivantes de la scène folk actuelle, elle est teintée d’une douce mélancolie scandinave.

Dimanche 8 mars, Eskelina vous invite à un voyage sonore où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement.

Le spectacle propose une aventure à la fois poétique et musicale, où les personnages s’apprivoisent, se perdent et se retrouvent dans une forêt enchantée, au cœur de laquelle se cachent les mystères de l’amour et de la vie.

L’histoire contée se tisse à travers des chansons en anglais et en français ponctuant ainsi chaque étape de ce voyage initiatique. Accompagnée par le multi-instrumentiste Philippe Desbois, l’univers musical s’illustre de la pop joyeuse, du rock n’roll aux chansons amusantes ou romantiques.

Vous découvrirez également pour accompagner ce spectacle, des illustrations danoises de Signe Gabriel projetées en fond de scène, animant cette aventure par des dessins colorés, pleins de charme et d’humour, une véritable atmosphère créative et lumineuse.

Into the woods est une invitation à la découverte de soi, à l’aventure et à la magie des paysages scandinaves. Une expérience où la musique, l’illustration et la narration se rencontrent pour toucher les cœurs de tous, petits et grands.

A partir de 6 ans .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

