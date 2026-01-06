Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes

Samedi 7 février 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 18 février 2026 de 11h à 12h.

Jeudi 19 février 2026 de 11h à 12h.

Vendredi 20 février 2026 de 11h à 12h.

Samedi 21 février 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 25 février 2026 de 11h à 12h.

Jeudi 26 février 2026 de 11h à 12h.

Vendredi 27 février 2026 de 11h à 12h.

Samedi 28 février 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Une aventure de pirates, à la recherche d’un trésor mystérieux !Enfants

Il y a fort longtemps… Un pirate du nom de Brossa écumait les mers avec sa cale remplie d’or. Une nuit, alors qu’il arrivait au Cap Esparol, un violent orage se mit à gronder. Emporté par la force de la tempête, son navire se heurta à d’immenses rochers, la coque du bateau se brisa, et il commença à sombrer .



Dans sa chute vers le grand bleu, le capitaine brossa réussit à attraper à temps une carte et une bouteille qu’il jeta à la mer . La légende raconte qu’à bord du navire se trouvait un mystérieux coffret qui permettait à son possesseur d’obtenir toutes choses… on l’appelait la boîte aux milles écumes



Auteur Robin Lemercier .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

A pirate adventure in search of a mysterious treasure!

