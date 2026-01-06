Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 7 février 2026.
Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes
Samedi 7 février 2026 de 11h à 12h.
Mercredi 18 février 2026 de 11h à 12h.
Jeudi 19 février 2026 de 11h à 12h.
Vendredi 20 février 2026 de 11h à 12h.
Samedi 21 février 2026 de 11h à 12h.
Mercredi 25 février 2026 de 11h à 12h.
Jeudi 26 février 2026 de 11h à 12h.
Vendredi 27 février 2026 de 11h à 12h.
Samedi 28 février 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28
Une aventure de pirates, à la recherche d’un trésor mystérieux !Enfants
Il y a fort longtemps… Un pirate du nom de Brossa écumait les mers avec sa cale remplie d’or. Une nuit, alors qu’il arrivait au Cap Esparol, un violent orage se mit à gronder. Emporté par la force de la tempête, son navire se heurta à d’immenses rochers, la coque du bateau se brisa, et il commença à sombrer .
Dans sa chute vers le grand bleu, le capitaine brossa réussit à attraper à temps une carte et une bouteille qu’il jeta à la mer . La légende raconte qu’à bord du navire se trouvait un mystérieux coffret qui permettait à son possesseur d’obtenir toutes choses… on l’appelait la boîte aux milles écumes
Auteur Robin Lemercier .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A pirate adventure in search of a mysterious treasure!
L’événement Spectacle enfant La Boîte aux mille écumes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence