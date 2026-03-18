Spectacle enfant La couleur des émotions Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant La couleur des émotions

Dimanche 3 mai 2026 de 11h à 11h35.

Dimanche 10 mai 2026 de 11h à 11h35.

Dimanche 17 mai 2026 de 11h à 11h35.

Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 11h35. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-24 11:35:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24

Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées.Familles

Pour retrouver son équilibre, Elle va devoir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur… Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today is a mess! Everything’s turned upside down. Colors and emotions are all over the place.

L’événement Spectacle enfant La couleur des émotions Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence