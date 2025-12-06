Spectacle enfant Le Merveilleux Noël de Monsieur Silver Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant Le Merveilleux Noël de Monsieur Silver

Samedi 6 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 10 décembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 20 décembre 2025 de 11h à 12h.

Lundi 22 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mardi 23 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 24 décembre 2025 de 11h à 12h.

Vendredi 26 décembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 27 décembre 2025 de 11h à 12h.

Lundi 29 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mardi 30 décembre 2025 de 11h à 12h.

Mercredi 31 décembre 2025 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Monsieur Silver vit seul dans sa petite maison isolée du monde extérieur, quand la veille de Noël une petite fille vient taper à sa porte.Enfants

Jessie, une jeune orpheline de 8 ans bien décidée à remonter les bretelles du Père Noël, veut se rendre coute que coute en Laponie pour régler ses comptes avec lui ! Sans s’y attendre, Monsieur Silver va être alors embarquée dans une folle aventure qu’il ne sera pas près d’oublier ! Un spectacle drôle, décalé et touchant où petits et grands vont découvrir ou redécouvrir la magie de Noël ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mr. Silver lives alone in his little house, isolated from the outside world, when on Christmas Eve a little girl knocks on his door.

German :

Herr Silver lebt allein in seinem kleinen, von der Außenwelt abgeschiedenen Haus, als am Weihnachtsabend ein kleines Mädchen an seine Tür klopft.

Italiano :

Il signor Silver vive da solo nella sua casetta, isolato dal mondo esterno, quando la vigilia di Natale una bambina bussa alla sua porta.

Espanol :

El Sr. Silver vive solo en su casita, aislado del mundo exterior, cuando en Nochebuena una niña llama a su puerta.

L’événement Spectacle enfant Le Merveilleux Noël de Monsieur Silver Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence