Spectacle Enfant L’Enfant Magicien Pontarlier

Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – 19 EUR
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-30
Le spectacle nominé Spectacle Magique de L’année 2026 L’Enfant Magicien arrive ! Un spectacle drôle, interactif et magique qui émerveille les enfants… et fait rire les parents. Une vraie aventure familiale à ne pas manquer ! À partir de 3 ans. Réservation en ligne ou par téléphone. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 97 78 94
