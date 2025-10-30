Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Enfant L’Enfant Magicien Pontarlier

Spectacle Enfant L’Enfant Magicien Pontarlier jeudi 30 octobre 2025.

Spectacle Enfant L’Enfant Magicien

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :
2025-10-30

Le spectacle nominé Spectacle Magique de L’année 2026 L’Enfant Magicien arrive ! Un spectacle drôle, interactif et magique qui émerveille les enfants… et fait rire les parents. Une vraie aventure familiale à ne pas manquer ! À partir de 3 ans. Réservation en ligne ou par téléphone.   .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 97 78 94 

English : Spectacle Enfant L’Enfant Magicien

German : Spectacle Enfant L’Enfant Magicien

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Enfant L’Enfant Magicien Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS