Spectacle enfant Les Adoleschiants Amiens

Spectacle enfant Les Adoleschiants

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-21 15:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !

Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri…

Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Sous fond d’ecologie

Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…

Pour tout public à partir de 6 ans.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !

Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri…

Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Sous fond d’ecologie

Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…

Pour tout public à partir de 6 ans. .

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Teenagers don’t know what they want, but they want it desperately!

Léa, 14 and a half (the and a half is very important) is about to meet her grandfather Michel, a grumpy retired farmer, for the first time.

Les Ado…leschiants or when a child raised on Tiktok meets a selfish, bitter boomer…

Generational conflict ahead! An irresistible family comedy! With an ecological backdrop

A comedy written by the authors of Les Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…

For all ages 6 and up.

L’événement Spectacle enfant Les Adoleschiants Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS