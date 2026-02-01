Spectacle enfant Les Adoleschiants Amiens
Spectacle enfant Les Adoleschiants Amiens vendredi 20 février 2026.
Spectacle enfant Les Adoleschiants
55 rue de Sully Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-21 15:30:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23
Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !
Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.
Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri…
Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Sous fond d’ecologie
Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…
Pour tout public à partir de 6 ans.
Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !
Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.
Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri…
Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Sous fond d’ecologie
Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…
Pour tout public à partir de 6 ans. .
55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Teenagers don’t know what they want, but they want it desperately!
Léa, 14 and a half (the and a half is very important) is about to meet her grandfather Michel, a grumpy retired farmer, for the first time.
Les Ado…leschiants or when a child raised on Tiktok meets a selfish, bitter boomer…
Generational conflict ahead! An irresistible family comedy! With an ecological backdrop
A comedy written by the authors of Les Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…
For all ages 6 and up.
L’événement Spectacle enfant Les Adoleschiants Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS