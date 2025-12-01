Spectacle enfant Les lutins farceurs et le mystère du père Noël disparu Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé

Spectacle enfant Les lutins farceurs et le mystère du père Noël disparu

Rue Jules Ferry Patronage Laïque Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23 17:15:00

Date(s) :

2025-12-23

Spectacle destinés aux enfants

Organisé par le comité d’animation .

Rue Jules Ferry Patronage Laïque Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

English : Spectacle enfant Les lutins farceurs et le mystère du père Noël disparu

L’événement Spectacle enfant Les lutins farceurs et le mystère du père Noël disparu Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden